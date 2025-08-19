برنية: مرسوم بإعفاء مستهلكي الكهرباء المنزلية والتجارية والصناعية من الرسوم

دمشق-سانا

أعلن وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية، أن السيد الرئيس أحمد الشرع أصدر مرسوماً يقضي بإعفاء استهلاك الكهرباء من جميع الرسوم المالية والإدارية، والتي كانت تبلغ نحو 21.5 بالمئة، وذلك في إطار تخفيف الأعباء وتكلفة أحمال الطاقة على القطاع الصناعي بصورة خاصة.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح الوزير برنية، أن الإعفاء يشمل جميع مستهلكي الكهرباء لأغراض الاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي، مشيراً إلى هذا الأمر خطوة مهمة تعكس حرص الدولة السورية الجديدة على مساعدة الصناعيين السوريين؛ في خفض تكلفة الإنتاج وتعزيز التنافسية.

ووفقاُ للمرسوم، “يكلف وزير المالية باتخاذ ما يلزم لتنفيذه”، ويعمل به اعتباراً من 1-9-2025.