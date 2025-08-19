الأمن الداخلي بحمص يضبط سيارة محمّلة بصواريخ غراد وذخائر معدة للتهريب

حمص-سانا

ضبطت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص سيارة محمّلة بصواريخ غراد إضافة إلى قذائف وذخائر متنوعة كانت مخبأة بريف حمص الشرقي ومعدة للتهريب.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام أنه بعد ضبط سيارة محمّلة بصواريخ غراد كانت معدة للتهريب باتجاه الحدود اللبنانية، وبالمتابعة الدقيقة ورصد الكاميرات لتحديد خط سير السيارة ومصدرها، إضافةً إلى الاستعانة بمعلومات الأهالي وتمشيط المنطقة، جرى العثور على كميات كبيرة من القذائف المدفعية والهاون وأنواع متعددة من الذخائر، مخبأة في منطقة شرقي الفرقلس، وكانت معدة للتهريب.

وأشارت الوزارة إلى أنه يجري حالياً التحقيق لتحديد المسؤولين عن تخزين هذه الأسلحة والجهة التي كانت وراء محاولة تهريبها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.