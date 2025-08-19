أبو الغيط يدعو إلى وقف الحروب وإنقاذ ما تبقى من إنسانية غزة

القاهرة-سانا

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك العاجل لوضع حد للحروب والنزاعات في العالم، وإنقاذ ما تبقى من إنسانية غزة، وحماية المدنيين العزل، وتوفير الإغاثة والمساعدات الإنسانية العاجلة.

ونقل موقع الجامعة عن أبو الغيط قوله اليوم في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني: “إنه في ظل الكارثة الإنسانية التي تعد الأبشع في عصرنا الحديث، ما زالت غزة تنزف ألماً وجوعاً ودماراً ونقصاً حاداً في الدواء والماء والغذاء بسبب الحصار الخانق، وسياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي ضد أكثر من مليوني فلسطيني، في ظل صمت المجتمع الدولي، ويوماً بعد يوم تتفاقم المجاعة وسط استمرار حرب الإبادة الجماعية وتدمير البنية التحتية لوقف كل مناحي الحياة الإنسانية في قطاع غزة وإجبار الأبرياء على التهجير خارج أرضهم”.

وأضاف أبو الغيط: “إن جامعة الدول العربية تعبر عن تضامنها الكامل مع الشعوب العربية التي تعاني من أزمات إنسانية، مؤكدة التزامها الثابت باستمرار دعم الفئات الأشد ضعفاً، كما نثمن كل جهد إنساني نبيل تقوم به الدول العربية لخدمة الإنسانية”.

وشدد الأمين العام على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وحماية العاملين في المجال الإنساني من أي اعتداء أو استهداف، وضمان بيئة آمنة تمكنهم من أداء رسالتهم الإنسانية السامية.

ويحتفي العالم في مثل هذا اليوم الـ 19 من آب من كل عام باليوم العالمي للعمل الإنساني، ويأتي هذا العام تحت شعار “من أجل الإنسانية”.