الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتعيين إبراهيم عبد الملك علبي سفيراً مفوضاً فوق العادة ومندوباً دائماً لسوريا لدى الأمم المتحدة

دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع اليوم المرسوم رقم (142) لعام 2025، القاضي بتعيين السيد إبراهيم عبد الملك علبي سفيراً مفوضاً فوق العادة، ويعتمد مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

وفيما يلي نص المرسوم:

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (20) تاريخ 28-08-2016 الناظم لعمل وزارة الخارجية والمغتربين وتعديلاته.

وعلى اقتراح وزير الخارجية والمغتربين.

وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

يرسم ما يلي:

المادة (1): يسمى السيد إبراهيم عبد الملك علبي سفيراً مفوضاً فوق العادة، ويعتمد مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

المادة (2): يجري تنفيذ هذا المرسوم خلال مدة شهر اعتباراً من تاريخ صدوره.

المادة (3): يُبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.

دمشق 25 صفر 1447 هـ – 19 آب 2025 م.

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية

ومنذ سقوط النظام البائد، يشغل إبراهيم منصب المستشار القانوني لوزير الخارجية السوري.

وتضمنت مهامه الرئيسية العمل على رفع العقوبات عن سوريا، والمساهمة في تفكيك أسلحة النظام البائد الكيميائية، والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالعدالة والمساءلة، كما شارك في العديد من الاجتماعات الدبلوماسية رفيعة المستوى خلال الفترة الماضية.

وقبل سقوط النظام البائد، عمل إبراهيم ــ بصفته محامياً معتمداً في المملكة المتحدة ضمن مكتب Guernica 37 للمحاماة ــ على الجهود القانونية الدولية الرامية إلى محاسبة مرتكبي الانتهاكات من النظام البائد، وأسس منظمات غير حكومية تُعنى بحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات، وشارك في مجالس إدارة عدد منها، كما قدّم استشارات للأمم المتحدة ولمنظمات دولية أخرى، الأمر الذي أتاح له التواصل مع رؤساء دول ووزراء ودبلوماسيين في منتديات متعددة الأطراف مثل نيويورك وجنيف ولاهاي.

ودرس إبراهيم القانون في المملكة المتحدة بجامعة مانشستر، حيث نال جائزة طالب العام في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، ثم واصل دراسته العليا في السياسات العامة بكلية الحكومات بجامعة أكسفورد.