البرلمان العربي: غزة تنزف تحت حصار التجويع والإبادة وسط تقاعس دولي

القاهرة-سانا

حذر رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، اليوم، من أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بلغت مرحلة غير مسبوقة من المعاناة، نتيجة استمرار حرب الإبادة الجماعية والتجويع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، حارماً إياهم من أبسط حقوقهم في الحياة والغذاء والدواء والمأوى.

وفي بيان أصدره البرلمان العربي بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، دعا إلى حشد جهد دولي عاجل وفاعل لإغاثة الشعب الفلسطيني، مطالباً المجتمع الدولي بصحوة ضمير حقيقية لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية، ووقف جرائم الحرب، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم إلى القطاع المحاصر.

وأكد اليماحي أن البرلمان العربي سيواصل جهوده البرلمانية والدبلوماسية لدعم العمل الإنساني، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، بما ينسجم مع القيم الإنسانية ومبادئ العمل البرلماني المسؤول.

وفي السياق ذاته، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” من أن الوضع في غزة فاق حدود الكارثة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي يتخذ من التجويع والإبادة الجماعية وسيلة لتركيع السكان.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في الثامن من الشهر الجاري خطة لاحتلال مدينة غزة ضمن مخطط لإعادة احتلال القطاع بالكامل، ما أثار موجة رفض وإدانة عربية ودولية واسعة، وسط تحذيرات من تفجر الوضع الإنساني إلى مستويات غير مسبوقة.