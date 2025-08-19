أبو دي لـ سانا: المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التحسن في التغذية الكهربائية

دمشق-سانا

أكد مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء المهندس خالد أبو دي، بدء الزيادة التدريجية في ساعات وصول التيار الكهربائي إلى جميع المحافظات السورية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التحسن في التغذية الكهربائية مع استقرار ضخ الغاز واستكمال أعمال الإصلاح.

وقال أبو دي في حديث لـ سانا: إن معدل التغذية الكهربائية أصبح حالياً يتراوح بين 7 و 8 ساعات يومياً، وذلك بفضل وصول الغاز من أذربيجان إلى محطات التوليد.

وأوضح أبو دي أن كميات الغاز المرسلة ما تزال في المرحلة التجريبية وتبلغ نحو 4ر2 مليون متر مكعب يومياً، وهي أقل من الكمية المتفق عليها البالغة 4ر3 ملايين متر مكعب، إلا أنها انعكست بشكل إيجابي على واقع الكهرباء.

وأشار أبو دي إلى أن تحسن الأحوال الجوية ساعد بدوره في رفع مردود مجموعات التوليد، ما أسهم في تعزيز استقرار التغذية الكهربائية، مؤكداً أن استقرار التشغيل ومتابعته بشكل مباشر من قبل الفنيين في الإدارة العامة للكهرباء ساعد في الحفاظ على ساعات الوصل المعلنة، وتحقيق توزيع أكثر توازناً بين مختلف المناطق.

وأوضح أبو دي أن جميع الكوادر في قطاع الكهرباء تعمل بشكل مستمر على استثمار الغاز الأذري بكل الإمكانات المتاحة لتقديم خدمة كهربائية أفضل وأكثر استدامة، رغم الصعوبات والتحديات الفنية الكبيرة التي يواجهها القطاع الكهربائي.