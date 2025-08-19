الملك الأردني: أمن سوريا واستقرارها أولوية مشتركة

عمان-سانا

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني مجدداً أن أمن سوريا واستقرارها أولوية مشتركة، لافتاً إلى دعم بلاده لجهود السوريين في الحفاظ على استقرار بلدهم وسيادته وسلامة مواطنيه.

ووفق وكالة بترا الأردنية، أعرب الملك عبد الله خلال استقباله رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في عمان اليوم عن دعم الأردن الكامل للبنان في تعزيز أمنه والحفاظ على سيادته، مشيراً إلى أهمية توسيع التعاون بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية.

من جهة ثانية جدد الملك عبد الله التأكيد على رفض الأردن القاطع لخطط إسرائيل الرامية إلى توسيع نفوذها في الضفة الغربية والمنطقة.