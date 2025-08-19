ورشة مسرحية للأخوين ملص في ثقافة حمص تعزز حضور الشباب وتطوير الأداء المسرحي

حمص-سانا

اختتمت اليوم في قاعة المعارض بمديرية ثقافة حمص ورشة عمل مسرحية استمرت يومين، بإشراف الفنانين محمد وأحمد ملص، وشارك فيها 16 شاباً وشابة من محبي التمثيل المسرحي، بهدف تطوير مهاراتهم وتعزيز حضورهم على خشبة المسرح.

وأوضح الفنان محمد ملص في تصريح لمراسلة سانا، أن الورشة ركزت على أساسيات التمثيل المسرحي، من خلال لغتي المشاعر والجسد، مشيراً إلى أنه حرص على نقل خبرته المتراكمة من جولاته الفنية في دول مثل فرنسا وإيطاليا واليابان وبلجيكا، معتبراً أن المسرح يمثل “الحل السحري” لمشكلات المجتمع، كونه يخلق مساحة للنقد البنّاء ويعزز الحوار وتقبل الآخر.

من جهته، أكد أحمد ملص أهمية المسرح في بناء حالة ثقافية فكرية بعيدة عن العنف، مشدداً على أن الورشة تضمنت تدريبات على تحرير الجسد والخيال والمشاعر، وفهم النصوص والشخصيات أثناء الأداء، بما يرسخ الصدق الفني في التمثيل.

المشاركون في الورشة عبّروا عن تقديرهم لهذه التجربة، حيث قالت هلا الشيخ: إن شغفها بالمسرح دفعها للمشاركة، معتبرةً وجود الأخوين ملص فرصة لا تُعوّض، أما ميار المرهج، طالب السنة الرابعة في المعهد العالي للفنون المسرحية، فأوضح أن الورشة تخدم مشروع تخرجه، وتمنحه فرصة لفهم التفاعل المسرحي في حمص، وتعزيز تقبل الشباب لهذا الفن.

تأتي هذه الورشة ضمن جهود مديرية الثقافة في حمص لدعم الحركة المسرحية الشبابية، وتوفير بيئة تدريبية تفاعلية تساهم في بناء جيل جديد من الممثلين الواعدين.