مجلس التعليم العالي يلغي مفاضلات فُرضت خلال عهد النظام البائد

دمشق-سانا

أقرّ مجلس التعليم العالي إلغاء عدد من المفاضلات الخاصة، التي كانت تُطبّق في السابق وشكّلت نوعاً من الفساد خلال فترة النظام البائد، وذلك في خطوة لتعزيز العدالة والشفافية في القبول الجامعي.

وأوضح القرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن المفاضلات الملغاة تشمل:

المفاضلة الخاصة بأبناء الشهداء والجرحى والمفقودين.

الطلاب المغتربين المنحدرين من أصول سورية.

القبول المباشر لأبناء حاملي وسام الجمهورية.

قرارات إضافية للمجلس:

وافق المجلس على تطبيق القواعد المعتمدة للتحويل المماثل وتغيير القيد على طلاب جامعات: إدلب، حلب الحرة، حلب الشهباء الخاصة ابتداءً من العام الدراسي 2025-2026.

كما قرر المجلس اعتماد صدور التقويم الجامعي للجامعات الخاصة في جميع أنحاء سوريا عن طريقه كتقويم مركزي موحد للجميع، إضافة إلى تمديد مهلة الاعتماد الأكاديمي للجامعات الخاصة.

ومن جهة أخرى ألغى المجلس شرط النشر الخارجي للتسجيل في برامج الدكتوراه، لمرة واحدة خلال العام الحالي فقط.

كما وافق المجلس على إحداث كليات وبرامج أكاديمية جديدة في الجامعات الخاصة مثل كلية الصيدلة الصناعية في جامعة المعارف الخاصة في إدلب، وعدد من برامج الدراسات العليا (الماجستير التأهيلي والتخصصي) في بعض الجامعات الخاصة، وفق الحاجة والاختصاصات المعتمدة من مجلس التعليم العالي.

وفي قرار آخر، وافق المجلس على إحداث كليات وبرامج أكاديمية جديدة في الجامعات العامة مثل كلية الشريعة في جامعة اللاذقية وقسم الجيولوجيا في كلية العلوم بجامعة طرطوس، وشعبة الأشعة التداخلية، وقسم الأشعة التشخيصية والتصوير الطبي في كلية الطب البشري في جامعة إدلب.

وكان مجلس التعليم العالي عقد أمس الأول اجتماعاً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، بحث خلاله عدداً من القضايا المتعلقة بتطوير قطاع التعليم العالي وواقع المؤسسات التعليمية الحكومية والبرامج الأكاديمية، إضافةً إلى آليات القبول الجامعي وسبل تحسين جودة التعليم.