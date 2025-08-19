الخارجية الأسترالية: حكومة نتنياهو تقوّض الجهود الدولية نحو السّلام

كانبيرا-سانا

أكدّت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، أنّ حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقوّض الجهود الدولية نحو إحلال السّلام.

وقالت وونغ في بيان نشرته وزارة الخارجية الأسترالية على موقعها الرسمي اليوم، تعقيباً على قرار إسرائيل سحب تأشيرات الدبلوماسيين الأستراليين المعتمدين لدى السّلطة الفلسطينية: “في الوقت الذي نحتاج فيه إلى مزيد من الحوار والدبلوماسية، تختار حكومة نتنياهو تقويض الجهود الدولية نحو السّلام”.

ووصفت وونغ القرار الإسرائيلي بأنه “غير مبرر، ولا يخدم الجهود الدبلوماسية”.

وسبق هذه التصريحات قيام أستراليا بمنع عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف سيمحا روتمان من دخول أراضيها، حيث كان يعتزم القيام بجولة لإلقاء خطابات، في حين علّق وزير الداخلية الأسترالي توني بورك على هذه الخطوة قائلاً: إنّ بلاده لن تسمح بدخول أشخاص ينشرون الفرقة والكراهية، في إشارة منه إلى روتمان.

وأعلنت أستراليا مؤخراً نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، وذلك ضمن توجه أوسع من عدة دول، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، التي أكدّت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ السابع من تشرين الأول 2023.