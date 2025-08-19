المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا: في إطار متابعة التحقيقات الجارية حول حادثة وفاة الشاب يوسف اللباد أثبت تقرير الطب الشرعي عدم وجود أي علاقة لعناصر قوى الأمن الداخلي بالوفاة

الثلاثاء / 19 / 08 / 2025
الملك الأردني يجدد رفض رؤية “إسرائيل الكبرى” ويؤكد دعم وحدة سوريا
2025-08-18
سوريا والسعودية تبحثان تنمية الاستثمارات والتعاون الصناعي
2025-08-18
رحلة العودة تتواصل… أكثر من 779 ألف لاجئ سوري يعودون إلى الوطن
2025-08-18
سلام وباراك: أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وتعزيز استقرارها
2025-08-18
انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة في الرياض بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري ووزير الاستثمار السعودي
2025-08-18
وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع وزير التجارة السعودي تعزيز التعاون الاقتصادي
2025-08-17
انطلاق أولى رحلات الخطوط السورية إلى مطار معتيقة في ليبيا
2025-08-17
محليات
القاضي خطاب لـ سانا: نقص الأكسجة الدماغية سبب وفاة الشاب يوسف لباد في دمشق
2025-08-19
قافلة مساعدات إغاثية وغذائية للهلال الأحمر العربي السوري متوجهة إلى السويداء
2025-08-19
الخارجية تبحث مع الأمم المتحدة رفع مستوى الاستجابة الإنسانية في الجنوب السوري
2025-08-19
المنافذ البرية: مذكرة تركية تتضمن قواعد عبور السوريين المغتربين عبر الأراضي التركية
2025-08-19
مؤسسة “شهيق وزفير” تنظم عرض أزياء في حلب لدعم ذوي الإعاقة
2025-08-19
الصالح يبحث مع القائم بالأعمال الإيطالي تعزيز التعاون لمواجهة كوارث حوض المتوسط
2025-08-18
وزير الإدارة المحلية يبحث مع منظمة المدن العربية تعزيز حضور المدن السورية دولياً
2025-08-18
رياضة
فيليب باسوط يتوج بلقب بطولة النخبة لكرة المضرب باللاذقية
2025-08-18
ورشة عمل للحكام المقيّمين باتحاد كرة القدم
2025-08-18
انطلاق الندوة التدريبية لسباقات المسافات المتوسطة والطويلة بألعاب القوى
2025-08-18
فوز أتليتيك بلباو على إشبيلية في الدوري الإسباني
2025-08-17
باريس سان جيرمان يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب على نانت
2025-08-17
أستراليا تتوج بكأس آسيا لكرة السلة بفوزها على الصين
2025-08-17
آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد في افتتاح مشواره بالدوري الإنكليزي
2025-08-17
اقتصاد
برنية: الأولوية في إنفاق موازنة سوريا القادمة للتربية والتعليم
2025-08-18
معاون وزير الطاقة يطلع على التقنيات التركية في تصنيع شبكات المياه
2025-08-18
أكساد تنظم دورة تدريبية حول إنتاج البذور المحسنة ومراحل إكثارها
2025-08-18
غرام الذهب يرتفع 40 ألف ليرة في السوق السورية
2025-08-18
سوريا والسعودية توقعان اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار
2025-08-18
انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة في الرياض بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري ووزير الاستثمار السعودي
2025-08-18
وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع وزير التجارة السعودي تعزيز التعاون الاقتصادي
2025-08-17
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
الشريط الإخباري
هيئة المفقودين: توثيق 63 مقبرة جماعية وخطة لإطلاق منصة رقمية وبطاقة دعم
التربية السورية: امتحان تعويضي لطلاب المرحلة الانتقالية المتغيبين عن الامتحان النهائي
الداخلية: منفذ تفجير حي الميسر بحلب صاحب سوابق ومدمن مخدرات
سوريا تبحث مع الإيسيسكو التعاون في البحث العلمي وحماية التراث الثقافي
وزير الطوارئ: إخماد وتبريد كامل حرائق الغابات والأحراج في ريف حماة الغربي
انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة قديمة في منطقة المزة بدمشق دون إصابات
فرق الإطفاء تسيطر على بؤر حرائق في عرزيلات بريف حماة الغربي بعد جهود لـ 8 ساعات
الرئيس الشرع يستقبل البطريرك يوحنا العاشر ويؤكد على الدور الوطني للكنيسة
وزير الخارجية يبحث مع المحافظين الاستفادة من الدعم الدولي لخدمة الأولويات المحلية
المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا: في إطار متابعة التحقيقات الجارية حول حادثة وفاة الشاب يوسف اللباد أثبت تقرير الطب الشرعي عدم وجود أي علاقة لعناصر قوى الأمن الداخلي بالوفاة
2025-08-19
2025-08-19
najwa
سابق
وزير الصحة يتفقد واقع الخدمات الصحية في مشفى ابن النفيس
التالي
المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا: تؤكد الوزارة التزامها الراسخ بحماية المواطنين وصون حقوقهم، ومضيّها في نهج الشفافية والمساءلة، وحرصها الدائم على إطلاع أبناء شعبنا على الحقائق بكل وضوح
المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا: تشدد الوزارة على أن أي تجاوز أو إساءة – في حال ثبوتها – ستُواجَه بإجراءات قانونية صارمة، دون تهاون أو استثناء، وبغض النظر عن طبيعة التهمة أو هوية الموقوف
