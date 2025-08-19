نكتب الخبر بدقّة ومسؤولية

المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا: في إطار متابعة التحقيقات الجارية حول حادثة وفاة الشاب يوسف اللباد أثبت تقرير الطب الشرعي عدم وجود أي علاقة لعناصر قوى الأمن الداخلي بالوفاة

المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا: تشدد الوزارة على أن أي تجاوز أو إساءة – في حال ثبوتها – ستُواجَه بإجراءات قانونية صارمة، دون تهاون أو استثناء، وبغض النظر عن طبيعة التهمة أو هوية الموقوف

