الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 19 من آب 2025

دمشق:

1 – ورشة في اللغة الألمانية حول أساسياتها وموارد تعلمها مع لمحة عن الثقافة الألمانية، في المعهد العالي للغات بأوتستراد المزة، الساعة الـ 11 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “واقع العمل الإنساني وأهميته”، في المركز الثقافي بالعدوي، الساعة الـ 12 ظهراً.

3 – ثلاث محاضرات للدكتور محمود السيد دغيم، حول توصيف المخطوطات وأختام الأوقاف وأنواع القيود، ضمن البرنامج التخصصي لتأهيل مفهرس المخطوطات في المكتبة الوطنية، من الساعة الـ 3 ظهراً حتى الساعة الـ 5 عصراً.

4 – نشاط ثقافي بعنوان “قصائد تعزف على أوتار الوطن”، لجمعية الشعر في الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، بالأزبكية شارع مرشد خاطر، الساعة الـ 4 عصراً.

5 – محاضرة بعنوان “رؤية حضارية حول حلب وهويتها العمرانية من الدمار إلى الإعمار”، للدكتور محمد زين العابدين، في المكتبة الوطنية، الساعة الـ 7 مساءً.

ريف دمشق:

1 – أصبوحة شعرية في صالة جمعية الكسوة للأعمال الخيرية، الساعة الـ 10 صباحاً.

حلب:

ورشة ومعرض للسجاد اليدوي والنول للأستاذين عمر الرواس ومحمد خواتمي، في صالة مديرية الثقافة بالسبيل، الساعة الـ 6 مساءً.