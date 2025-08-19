مصدر أمني في طرطوس لـ سانا: المسلحون المجهولون الذين كانوا في السيارة لاذوا بالفرار، والجهات المختصة تعمل على ملاحقة السيارة وتحديد هوية الفاعلين لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاؤهم العادل