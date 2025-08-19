نكتب الخبر بدقّة ومسؤولية

مصدر أمني في طرطوس لـ سانا: المسلحون المجهولون الذين كانوا في السيارة لاذوا بالفرار، والجهات المختصة تعمل على ملاحقة السيارة وتحديد هوية الفاعلين لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاؤهم العادل

2025-08-19

المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا: تشدد الوزارة على أن أي تجاوز أو إساءة – في حال ثبوتها – ستُواجَه بإجراءات قانونية صارمة، دون تهاون أو استثناء، وبغض النظر عن طبيعة التهمة أو هوية الموقوف

