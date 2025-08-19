المنافذ البرية: مذكرة تركية تتضمن قواعد عبور السوريين المغتربين عبر الأراضي التركية

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، أن السلطات التركية أصدرت مذكرة تتضمن القواعد الناظمة لإجراءات دخول وخروج المواطنين السوريين حاملي الإقامات خارج تركيا، بالإضافة للسوريين الحاصلين على جنسية دولة ثالثة عبر المعابر الحدودية المشتركة كسب – باب الهوى – الحمام -السلامة – الراعي – جرابلس.

وقالت الهيئة العامة في بيان نشرته على قناتها عبر لتلغرام: إنه بموجب المذكرة، يُسمح للمواطنين السوريين سواء الحاملين لبطاقة الإقامة في مختلف دول العالم عدا تركيا أو السوريين الحاصلين على جنسية دولة ثانية بالعبور إلى سوريا بمركباتهم، والعودة عبر ذات المعبر البري الذي دخلوا منه دون إذن مسبق.

ويُسمح حسب المذكرة للسوريين البالغين والذين يحملون جنسية دولة أخرى بالقدوم، شريطة حيازتهم جواز سفر سورياً ولو كان منتهي الصلاحية، إضافة لجواز سفر الجنسية الثانية.

كما يُسمح وفق المذكرة لأبناء السوريين المغتربين دون سن 18 عاماً، والذين يحملون جنسية دولة أخرى ولا يحملون جواز سفر سورياً، بالدخول بموجب جواز سفرهم الأجنبي، كما يمكن للجميع الدخول بسياراتهم الخاصة عبر المعبر وفق الرسوم المحددة، مع الالتزام بفترة الإقامة المسموح بها داخل سوريا.