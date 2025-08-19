مؤسسة “شهيق وزفير” تنظم عرض أزياء في حلب لدعم ذوي الإعاقة

حلب-سانا

نظمت مؤسسة “شهيق وزفير” الخيرية عرض أزياء مميزاً في مدينة حلب تحت شعار “متلازمة الحب”، بمشاركة 25 من الأطفال والشباب من ذوي الإعاقة، وذلك في خطوة عملية لتمكين هذه الفئة وتعزيز حضورها المجتمعي.

وتخلل عرض الأزياء فقرات فنية، عبّر فيها الأطفال عن فرحتهم بهذه المبادرة التي لاقت تفاعلاً كبيراً من المتطوعين والأهالي.

وأكد منتصر كيالي رئيس مجلس أمناء مؤسسة “شهيق وزفير” في تصريح لمراسلة سانا، أن الهدف الأساسي للمؤسسة هو دعم ذوي الإعاقة وتمكينهم لدخول سوق العمل، باعتبارهم عناصر فاعلة في بناء المجتمع، وأضاف : “غايتنا تكسر الحواجز النفسية والاجتماعية، وتثبت أن الإرادة تصنع المستحيل”.

ومن الحضور، أعربت دانا بشماف التي رافقت قريبة لها من ذوي الإعاقة عن إعجابها بالمبادرة، وقالت: “هذه التجربة تذيب عزلتهم، وترسخ ثقتهم بأنفسهم وتنمي مهاراتهم الاجتماعية”.

بدورها وصفت المشرفة التربوية في مدارس المعرفة ريم عطوة المبادرة بالنموذج الإيجابي الذي يجب أن يستمر، مشيرة إلى الاندماج الواضح بين الأطفال، وحبهم للحياة، والتطور الملحوظ في ثقتهم بأنفسهم خلال التدريبات.

واختتمت الفعالية بتكريم المشاركين وسط تصفيق حار من الحضور، مؤكدة أن الإرادة والإبداع لا يعرفان حدوداً.

ويأتي هذا العرض ضمن سلسلة فعاليات تطلقها المؤسسة بالتعاون مع شركاء محليين؛ لتكريس ثقافة الدمج وخلق فرص حقيقية لذوي الإعاقة.