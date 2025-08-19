رئيس لجنة المبادرة الأهلية لحل الأزمة في السويداء: ضرورة العودة إلى ثقافتنا السورية وتعايشنا المشترك

الثلاثاء / 19 / 08 / 2025
سوريا والعالم
الملك الأردني يجدد رفض رؤية “إسرائيل الكبرى” ويؤكد دعم وحدة سوريا
2025-08-18
سوريا والسعودية تبحثان تنمية الاستثمارات والتعاون الصناعي
2025-08-18
رحلة العودة تتواصل… أكثر من 779 ألف لاجئ سوري يعودون إلى الوطن
2025-08-18
سلام وباراك: أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وتعزيز استقرارها
2025-08-18
انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة في الرياض بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري ووزير الاستثمار السعودي
2025-08-18
وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع وزير التجارة السعودي تعزيز التعاون الاقتصادي
2025-08-17
انطلاق أولى رحلات الخطوط السورية إلى مطار معتيقة في ليبيا
2025-08-17
وزارة الخارجية: بيان حول تعزيز الاستجابة الإنسانية في الجنوب السوري بالتعاون مع الأمم المتحدة
2025-08-19
المنافذ البرية: مذكرة تركية تتضمن قواعد عبور السوريين المغتربين عبر الأراضي التركية
2025-08-19
مؤسسة “شهيق وزفير” تنظم عرض أزياء في حلب لدعم ذوي الإعاقة
2025-08-19
الصالح يبحث مع القائم بالأعمال الإيطالي تعزيز التعاون لمواجهة كوارث حوض المتوسط
2025-08-18
وزير الإدارة المحلية يبحث مع منظمة المدن العربية تعزيز حضور المدن السورية دولياً
2025-08-18
التنمية الإدارية تنشر أسماء مفصولين تعسفياً من وزارات وجهات عامة بسبب مشاركاتهم الثورية
2025-08-18
المبادرة الأهلية في السويداء تدعو إلى تعزيز الحوار ونبذ الخطاب الطائفي- فيديو
2025-08-18
فيليب باسوط يتوج بلقب بطولة النخبة لكرة المضرب باللاذقية
2025-08-18
ورشة عمل للحكام المقيّمين باتحاد كرة القدم
2025-08-18
انطلاق الندوة التدريبية لسباقات المسافات المتوسطة والطويلة بألعاب القوى
2025-08-18
فوز أتليتيك بلباو على إشبيلية في الدوري الإسباني
2025-08-17
باريس سان جيرمان يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب على نانت
2025-08-17
أستراليا تتوج بكأس آسيا لكرة السلة بفوزها على الصين
2025-08-17
آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد في افتتاح مشواره بالدوري الإنكليزي
2025-08-17
برنية: الأولوية في إنفاق موازنة سوريا القادمة للتربية والتعليم
2025-08-18
معاون وزير الطاقة يطلع على التقنيات التركية في تصنيع شبكات المياه
2025-08-18
أكساد تنظم دورة تدريبية حول إنتاج البذور المحسنة ومراحل إكثارها
2025-08-18
غرام الذهب يرتفع 40 ألف ليرة في السوق السورية
2025-08-18
سوريا والسعودية توقعان اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار
2025-08-18
انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة في الرياض بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري ووزير الاستثمار السعودي
2025-08-18
وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع وزير التجارة السعودي تعزيز التعاون الاقتصادي
2025-08-17
هيئة المفقودين: توثيق 63 مقبرة جماعية وخطة لإطلاق منصة رقمية وبطاقة دعم
التربية السورية: امتحان تعويضي لطلاب المرحلة الانتقالية المتغيبين عن الامتحان النهائي
الداخلية: منفذ تفجير حي الميسر بحلب صاحب سوابق ومدمن مخدرات
وزير الخارجية والمدير العام لمنظمة (الإيسيسكو) يبحثان سبل التعاون في مجالات البحث العلمي وحماية التراث الثقافي في سوريا
وزير الطوارئ: إخماد وتبريد كامل حرائق الغابات والأحراج في ريف حماة الغربي
انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة قديمة في منطقة المزة بدمشق دون إصابات
فرق الإطفاء تسيطر على بؤر حرائق في عرزيلات بريف حماة الغربي بعد جهود لـ 8 ساعات
الرئيس الشرع يستقبل البطريرك يوحنا العاشر ويؤكد على الدور الوطني للكنيسة
وزير الخارجية يبحث مع المحافظين الاستفادة من الدعم الدولي لخدمة الأولويات المحلية
رئيس لجنة المبادرة الأهلية لحل الأزمة في السويداء: ضرورة العودة إلى ثقافتنا السورية وتعايشنا المشترك
2025-08-19
لجنة المبادرة الأهلية
2025-08-19
aline
سابق
إدارة معرض ليفانتي في إيطاليا تستبعد إسرائيل من المعرض
التالي
مديرية ثقافة حلب تختتم معرض “نصر حلب” بأمسية شعرية
