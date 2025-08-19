مديرية ثقافة حلب تختتم معرض “نصر حلب” بأمسية شعرية

حلب-سانا

اختتمت مديرية الثقافة في حلب فعاليات معرض “نصر حلب” للفن التشكيلي والخط العربي مساء اليوم، بأمسية شعرية ثقافية في صالة المديرية،

شارك أبرز شعراء المدينة وهم: علي حاج حمود، وحسن السليمان، وحذيفة الجابري، ومحمد الزين، وغيث العلاوي، وخليقة حوت.

وقدّم الشعراء قصائد استحضرت بطولات الثورة السورية، وجسّدت معاني النصر والصمود إلى جانب رؤى تُخطّط لمستقبل وطن يعيد بناء هويته الثقافية.

وأوضح معاون مدير الثقافة بحلب علي حاج حمود في تصريح لمراسلة سانا، أن هذه الأمسيات تُعدّ منصات لاكتشاف المواهب الشابة، وإغناء الساحة الأدبية، وتمكين المجتمع من المشاركة الفاعلة في صناعة المشهد الثقافي.

من جهته، أكد الشاعر غيث العلاوي على رمزية الحدث، مشيراً إلى أن الشعراء عادوا إلى منابر حلب بعد التحرير للمساهمة في إحياء الثقافة السورية الأصيلة، وتجذيرها في وجدان الأجيال.

وجسّدت الفعالية رسالةً ثقافيةً شاملةً توثّق تاريخ النضال عبر القصائد، وتدمج الفنون البصرية مع الأدب في انفتاح إبداعي، كما تقدّم تطلعات مستقبلية عبر نصوص ترسم ملامح سوريا الجديدة.

يُذكر أن مديرية الثقافة في حلب تواصل تنظيم سلسلة أمسيات لدعم الحوار الأدبي، وتعزيز دور الثقافة كجسرٍ للتواصل المجتمعي في مرحلة إعادة الإعمار.