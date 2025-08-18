الصالح يبحث مع القائم بالأعمال الإيطالي تعزيز التعاون لمواجهة كوارث حوض المتوسط

دمشق

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح اليوم، مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية في دمشق ستيفانو رافانيان، سبل تعزيز التعاون بين سوريا وإيطاليا في مواجهة الكوارث التي تؤثر على دول حوض البحر المتوسط.

وشدد الجانبان خلال الاجتماع الذي عُقد في مبنى الوزارة، على أهمية التنسيق المشترك وبناء القدرات في مجالات الإنقاذ البحري، ومكافحة الألغام، والتصدي لموجات الجفاف التي تتزايد في المنطقة.

وكان رافانيان أعلن عبر منصة “إكس” أمس، أن بلاده ستقدم مبلغًا إضافيًا قدره 7 ملايين يورو؛ لدعم مبادرات إعادة دمج المهجّرين والنازحين في مناطقهم الأصلية داخل سوريا، في إطار المساعي الإيطالية المستمرة لدعم جهود التعافي والتنمية المحلية في البلاد.