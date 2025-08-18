فيليب باسوط يتوج بلقب بطولة النخبة لكرة المضرب باللاذقية

نكتب الخبر بدقّة ومسؤولية

2025-08-18

اللاذقية-سانا

أقامت اللجنة الفنية لكرة المضرب باللاذقية، بطولة النخبة للعبة في المدينة الرياضية بالمحافظة، بمشاركة عدد من  اللاعبين المتميزين.

وتوج اللاعب فيليب باسوط بالمركز الأول  للبطولة، والتي أقيمت بالتعاون مع مركز مخزومة النوعي للعبة، بعد فوزه على اللاعب بحر ميرو بالمباراة النهائية .

وأكد محافظ اللاذقية محمد عثمان في كلمة له خلال افتتاح البطولة، أهمية دعم الرياضات النوعية ككرة المضرب، منوهاً  بالمشاركة في الفعاليات الرياضية إلى جانب الفعاليات الأخرى كالثقافية والعلمية والطبية، بما يسهم في بناء الوطن وتعزيز روح الانتماء.

وعبّر اللاعب فيليب باسوط، عن سعادته بالتنظيم المميز للبطولة والمستوى الفني العالي للمباريات، مشيراً إلى أن كرة المضرب تمثل له شغفًا يوميًا ومتعة لا تنضب، ويطمح لتمثيل سوريا في البطولات الخارجية.

من جهته، أوضح لاعب منتخب سوريا يعقوب مخزومة، أن البطولة شهدت تنظيمًا فنيًا متميزًا  ،و تنافس اللاعبون ضمن مجموعتين، وصولًا إلى نصف النهائي ثم النهائي، وقد قدم اللاعبون مستويات مهارية عالية.

يشار إلى البطولة أقيمت بمشاركة 10 من لاعبي النخبة بكرة المضرب.

