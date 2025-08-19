إدارة معرض ليفانتي في إيطاليا تستبعد إسرائيل من المعرض

روما-سانا

أعلنت إدارة معرض “ليفانتي” التجاري في إيطاليا، استبعاد إسرائيل من دورته الـ 88 المقررة بين الـ 15 والـ 21 من أيلول المقبل في مدينة باري، استجابة لقرار هيئة المعارض الإيطالية وطلب بلدية المدينة، وذلك بسبب الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

ووفق وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء أوضحت إدارة المعرض اليوم، أن قرار الاستبعاد جاء تنفيذاً لقرار هيئة المعارض التجارية الإيطالية، واستجابة لطلب رئيس بلدية باري “فيتو ليتشيسي”، بعدم السماح لإسرائيل أو ممثليها بالمشاركة بأي شكل، حتى توقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة وانتهاكها الممنهج لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين.

وأكدت إدارة المعرض الذي استقبل 240 ألف زائر العام الماضي، رفضها للإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن القرار جاء انطلاقاً من رؤية أخلاقية وسياسية مشتركة مع بلدية باري.

ويعد معرض “ليفانتي” منصة تجارية دولية مهمة، تجمع القطاعات الصناعية والغذائية والحرفية والسياحية لدول البحر المتوسط، بينما تشكّل هذه الخطوة رسالة ضغط جديدة على الاحتلال الاسرائيلي، في ظل تنامي حملات المقاطعة الشعبية والرسمية في أوروبا رداً على مجازره في قطاع غزة.