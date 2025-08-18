التربية واليونيسيف تبحثان آلية تقييم المباني المدرسية في سوريا

دمشق-سانا

بحث مدير الأبنية المدرسية في وزارة التربية والتعليم السورية المهندس محمد الحنون اليوم، مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” واقع الأبنية المدرسية وآلية إعادة ترميمها وتأهيلها.

وخلال اجتماع عقد في الوزارة استعرض الحنون بدمشق، آلية تقييم المباني المدرسية وإعداد خريطة الأولويات والاحتياج في المناطق المدمرة والتوزيع مع المحافظات السورية، إضافة إلى عقد اجتماعات دورية لتتبع المشاريع وتوزيعها على المحافظات وبحث آلية التنفيذ.

بدوره، أوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي حسن الحسين، آلية التعاون مع اليونيسف، من حيث تقييم الأبنية المدرسية في سوريا عبر استمارة إحصائية، مؤكداً ضرورة النقاش للوصول إلى تدريب الكوادر لتصبح قادرة على جمع البيانات بشكل دقيق.

وأشار الحسين إلى أن تدريبات كوادر الوزارة ومديريات التربية على الاستمارة، ستجري خلال يومي الـ 26 والـ 27 من الشهر الجاري، وستنقل هذه التدريبات إلى الكوادر التي ستقوم بعملية جمع البيانات.

وأكد وفد اليونيسيف أهمية تعزيز التعاون بين المنظمة ووزارة التربية في مجال ترميم وتأهيل المدارس، من أجل ضمان السلامة الإنشائية وتحسين الظروف التعليمية في المناطق المتضررة.

وكان مدير الأبنية المدرسية في وزارة التربية والتعليم، المهندس محمد الحنون، ناقش مع مهندسي دوائر الأبنية المدرسية في محافظتي دمشق وريف دمشق في الـ 24 من تموز الماضي، آلية إعداد الدراسات الشاملة والمفصلة الخاصة بترميم وتأهيل المدارس المدمرة في المحافظتين، بهدف وضع خطة شاملة ومدروسة لتحقيق السلامة الإنشائية للمدارس في المنطقة.