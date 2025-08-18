ورشة عمل للحكام المقيّمين باتحاد كرة القدم

دمشق-سانا

أقامت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد كرة القدم اليوم، ورشة عمل للحكام المقيّمين، وذلك في مقر اتحاد اللعبة بدمشق، تم خلالها مناقشة عدد من المحاور التحكيمية المهمة.

واستعرض الحكم الدولي والمحاضر الآسيوي زكريا قناة، آلية عمل مقيّمي الحكام، وتعديلات قانون كرة القدم 2025-2026 الصادرة عن لجنة الحكام الدولية.

وأوضح المحاضر قناة النقاط الأساسية في آلية التقييم التحكيمي الحديث، وكل التفاصيل المتعلقة بالحكم وخصوصاً لجهة امتلاكه المهارات اللازمة لنجاحه في أي مباراة.

يشار إلى أنه شارك بالورشة مقيمو الحكام العاملون بالدوري السوري لموسم 2024-2025.