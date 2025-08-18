التعاون الإسلامي: الانتهاكات الإسرائيلية تقوض الجهود لإقامة دولة فلسطينية

جدة-سانا

أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن استفزازات الاحتلال الإسرائيلي وتصريحات مسؤوليه العدوانية تجسد الخطط التوسعية والاستعمارية لضم الضفة الغربية، وإصراره على تحدي إرادة المجتمع الدولي وهو ما يؤدي إلى تقويض فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأدانت المنظمة في بيان لها اليوم التصريحات العنصرية التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال زيارته الاستفزازية إلى مستوطنة “عوفرا” في الضفة الغربية والتي أعلن فيها منع إقامة دولة فلسطينية.

وشدد البيان على أن هذه التصرفات تمثل استمراراً للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (2334) والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي تؤكد عدم قانونية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي وضرورة إنهائه فوراً.

وأدان الأردن في وقت سابق اليوم بأشدّ العبارات إقدام رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام الضفة الغربية، وتصريحاته حول منع إقامة الدولة الفلسطينية، باعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتحدّياً للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين.