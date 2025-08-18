التنمية الإدارية تنشر أسماء مفصولين تعسفياً من وزارات وجهات عامة بسبب مشاركاتهم الثورية

دمشق-سانا

نشرت وزارة التنمية الإدارية اليوم قوائم أسماء لمفصولين تعسفياً من عدة وزارات وجهات عامة بسبب مواقفهم ومشاركتهم الثورية ضد النظام البائد.

وتضمنت القوائم المنشورة عبر قناة الوزارة على التلغرام أسماء مفصولين من وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والاقتصاد والصناعة، والطوارئ وإدارة الكوارث، إضافة لهيئة التخطيط والإحصاء.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء يأتي تأكيداً على التزام الوزارة بإنصاف المفصولين، وتنظيم أوضاعهم وفقاً للأطر القانونية المعتمدة، مؤكدة استمرارها في معالجة هذا الملف تباعاً بما يحقق مبدأ العدالة وردّ الحقوق لأصحابها.