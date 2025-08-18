وزارة النقل السورية تكرم المشاركين في ورشة “الإطار التنظيمي للعمل الحكومي”

دمشق-سانا

نظّمت وزارة النقل السورية بالتعاون مع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء ورشة عمل متخصصة بعنوان “الإطار التنظيمي للعمل الحكومي” بمشاركة عدد من المديرين والكوادر الإدارية في الوزارة وممثلين عن الأمانة العامة.

واختصّت الورشة بمناقشة موضوعات تتعلق بقانون العقود، المراسلات، التفويضات، وبعض بنود قانون العاملين، بهدف رفع كفاءة الموظفين وتعزيز الأداء الإداري.

وفي ختام الورشة، كرّم وزير النقل الدكتور يعرب بدر ومعاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء علي كده المشاركين، ومنحوهم شهادات مشاركة تقديراً لجهودهم والتزامهم حيث أكد الجانبان أهمية استمرار هذه الورشات لتطوير العمل الحكومي وتحسين الخدمة العامة.