الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ستطلق قريباً منصة إلكترونية للشكاوى

دمشق-سانا

أعلن رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، المهندس عامر العلي، أنّ الهيئة ستطلق قريباً منصة إلكترونية للشكاوى، تتيح لمن يرغب تقديم شكوى ضد أي جهة، سواء كانت عامة أو مشتركة أو حتى خاصة.

وبحث العلي، خلال اجتماعه اليوم ومعاونيه في مقر الهيئة، مع مديري الرقابة الداخلية في الوزارات، سُبل رفع كفاءة الأداء الرقابي، وتطوير آليات العمل، وتعزيز دور الهيئة في حماية المال العام، مؤكداً أهمية ترسيخ ثقافة النزاهة والمصداقية والشفافية، ودفع المؤسسات نحو تطبيق القانون وتبسيط الإجراءات.

وأوضح العلي أنّه تم وضع خطة لتحويل المنظومة الرقابية إلى مؤسسة رقمية مؤتمتة، بهدف تجاوز الروتين، وتسريع العمل، وتقليل الأخطاء، وتحقيق سرعة الاستجابة.

وأشار العلي إلى أنّ المرحلة الجديدة شهدت إعادة هيكلة للهيئة، وإحداث مجموعات ومديريات جديدة، لافتاً إلى إنشاء مديريات للتعاون الدولي، والتخطيط والإحصاء، والدراسات والأبحاث، وذلك لدعم العمل وجودة الأداء.

وطالب رئيس الهيئة مديري الرقابة الداخلية في الوزارات بالعمل بمهنية ومرونة عالية، بما يواكب الرؤية الجديدة للهيئة ويعزز دورها الرقابي.