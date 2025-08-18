رحلة العودة تتواصل… أكثر من 779 ألف لاجئ سوري يعودون إلى الوطن

جنيف-سانا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم منذ سقوط النظام البائد في الـ 8 من كانون الأول 2024 حتى الـ 14 من آب الجاري بلغ 779,473 لاجئاً قادمين من الدول المجاورة.

وأفادت المفوضية في تقريرها الدوري بأن عودة النازحين داخلياً لا تزال مستمرة حيث عاد نحو 1,694,418 مليون نازح إلى منازلهم منذ التاريخ ذاته.

وفي السياق، أوضحت المفوضية أن عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن تجاوز 133 ألف لاجئ منذ كانون الأول الماضي.

وأكدت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا سيلين شميت في تصريح لـ سانا التزام المفوضية بمواصلة دعم العائدين الذين اتخذوا القرار بالعودة رغم التحديات، ولا سيما المادية منها، مشيرة إلى أن العديد من العائدين يجدون مساكنهم والبنى التحتية للخدمات الأساسية مدمرة.

ولفتت شميت إلى الحاجة لمزيد من الدعم الذي يتجاوز حدود المساعدات الإنسانية، موضحة أن المفوضية تواصل التنسيق مع الجهات المعنية بالتنمية لحشد الدعم التنموي اللازم.

وفي الفترة بين الـ 6 والـ 12 من آب، سهلت المفوضية عمليات العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين عبر معابر “باب الهوى” و”السلامة” و”جوسيه” الحدودية حيث عادت 318 عائلة تضم 776 فرداً.