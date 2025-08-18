سوريا وتركيا تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الكوارث وبناء القدرات

دمشق-سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، مع القائم بأعمال السفارة التركية في دمشق برهان كور أوغلو، آفاق العمل المشترك وتبادل الخبرات وبناء القدرات، في مجالات مكافحة حرائق الغابات والرصد الزلزالي وإزالة الألغام.

واتفق الجانبان خلال اجتماع عقد في مبنى الوزارة اليوم، على ضرورة التنسيق بين الوزارة السورية وإدارة الكوارث والطوارئ التركية “أفاد” لتحسين الاستجابة في حالات الكوارث بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي بينهما، في مجالات الطوارئ وإدارة الكوارث.

وكان الوزير الصالح بحث في وقت سابق من الشهر الجاري، مع منسق وكالة التعاون والتنسيق التركية “تيكا” في دمشق بلال أوزدان، إمكانية تطوير البنية التحتية وضرورة التنسيق في مجال الاستجابة للطوارئ.