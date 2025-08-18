سوريا والسعودية تبحثان تنمية الاستثمارات والتعاون الصناعي

الرياض-سانا

بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف اليوم، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتنمية الاستثمارات في قطاع الصناعة بين سوريا والسعودية.

وخلال اللقاء الذي عقد في وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أكد الوزير الشعار عمق العلاقات التي تجمع البلدين وأهمية تطوير التعاون الاقتصادي، ولا سيما في مجالي الصناعة والتعدين، بما يسهم في خدمة مصالح سوريا والسعودية.

ولفت الجانبان إلى أهمية تنمية الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات الصناعية، وبين الوزير الشعار رغبة سوريا بالاستفادة من التجربة الصناعية المتقدمة في المملكة، وخاصة في ظل مرحلة إعادة الإعمار، وضرورة تفعيل دور القطاع الخاص السعودي في هذه المرحلة.

كما ناقش الجانبان سبل تفعيل فرق عمل فنية مشتركة لتعزيز مسارات التكامل الصناعي، وأهمية دور القطاع الصناعي في دعم عملية التنمية الاقتصادية المستدامة في سوريا.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث جرى تبادل الآراء حول آفاق التعاون الصناعي بين البلدين.

وكان الوزير الشعار وقع مع وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، في وقت سابق اليوم، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، وذلك على هامش اجتماع الطاولة المستديرة الذي انطلقت فعالياته بالرياض صباح اليوم.