الشيخ علي الجاسم: نحن معنيون برأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد ولا يمكن للسوريين أن يعيشوا دون سوريا واحدة موحدة ونعمل مع كل حر لمنع أي شرخ فيها

2025-08-18

المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا: بفضل الله وبعد جهود كبيرة لقيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب لتحديد هوية منفذي اغتيال الفاروق أبو بكر قام الفاعل بتسليم نفسه والاعتراف بالجرم والمعلومات الأولية تشير لجريمة جنائية دوافعها ثأرية

