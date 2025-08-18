رئيس لجنة المبادرة الأهلية لحل الأزمة في السويداء مطيع البطين خلال مؤتمر صحفي لتقديم إحاطة حول آخر تطورات المبادرة: ندعو إلى الحوار الوطني والعودة إلى الثقافة الوطنية المشتركة واستمرار التواصل رغم صعوبة الظروف