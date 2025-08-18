نكتب الخبر بدقّة ومسؤولية

رئيس لجنة المبادرة الأهلية لحل الأزمة في السويداء مطيع البطين خلال مؤتمر صحفي لتقديم إحاطة حول آخر تطورات المبادرة: ندعو إلى الحوار الوطني والعودة إلى الثقافة الوطنية المشتركة واستمرار التواصل رغم صعوبة الظروف

2025-08-18

المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا: بفضل الله وبعد جهود كبيرة لقيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب لتحديد هوية منفذي اغتيال الفاروق أبو بكر قام الفاعل بتسليم نفسه والاعتراف بالجرم والمعلومات الأولية تشير لجريمة جنائية دوافعها ثأرية

