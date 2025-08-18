رحلة العودة تتواصل… أكثر من 779 ألف لاجئ سوري يعودون إلى الوطن

جنيف-سانا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم منذ سقوط النظام البائد في الـ 8 من كانون الأول 2024 حتى الـ 14 من آب الجاري بلغ 779.473 لاجئاً، قادمين من الدول المجاورة.

وأفادت المفوضية في تقريرها الدوري، بأن عودة النازحين داخلياً لا تزال مستمرة، حيث عاد نحو 1.694.418 نازحاً إلى منازلهم منذ التاريخ ذاته.

وفي الفترة بين الـ 6 والـ 12 من آب، سهلت المفوضية عمليات العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين عبر معابر “باب الهوى” و”السلامة” و”جوسيه” الحدودية، حيث عادت 318 عائلة تضم 776 فرداً.

وفي السياق، أوضحت المفوضية أن عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن تجاوز 133 ألف لاجئ منذ كانون الأول الماضي.