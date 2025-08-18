التربية تصدر التعليمات التنفيذية لقانون تعيين الخريجين الجامعيين الأوائل لديها

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التعليمات التنفيذية للقانون رقم 35 للعام 2024، الذي يُجيز تعيين الخريجين الأوائل ضمن نسبة عشرة بالمئة من الخريجين الأوائل من السوريين ومن في حكمهم من كل قسم أو اختصاص يمنح درجة الإجازة الجامعية في نظام التعليم العام في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته، في كل عام دراسي في وزارة التربية والتعليم في الاختصاصات المحددة.

ووفق التعليمات التي تلقت سانا نسخة منها اليوم، تصدر وزارة التربية والتعليم إعلاناً سنوياً خلال شهر تشرين الثاني من كل عام دراسي يتضمن عدد الشواغر المتوفرة في كل محافظة والاختصاصات المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون ومواعيد تقديم الطلبات والوثائق المطلوبة.

وحسب التعليمات يشترط في المترشح للتعيين أن يكون ضمن نسبة 10 بالمئة من الخريجين الأوائل الحاصلين على الاختصاصات المطلوبة للتعيين وفق أحكام الفقرة “أ” من المادة الأولى من القانون، وأن يتقدم بطلبه خلال المدة المحددة بالإعلان، بينما لا يتجاوز عمره الأربعين عاماً في عام التخرج، وأن يكون قد حصل على درجة الإجازة الجامعية خلال مدة الحد الأدنى للحصول عليها، وأن يجتاز المقابلة التي تجريها اللجنة المختصة.

وتضمنت التعليمات التنفيذية آلية تقديم الطلبات، وتشكيل اللجنة لإجراء المقابلات مع المرشحين ومعايير التقييم في المقابلة، واعتماد النتائج والتوزع المكاني للمقبولين للتعيين وإصدار قرارات التعيين.