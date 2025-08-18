الأردن يدين اقتحام نتنياهو الضفة الغربية المحتلة

عمان-سانا

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشدّ العبارات إقدام رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اقتحام الضفة الغربية المحتلة، وتصريحاته حول منع إقامة الدولة الفلسطينية، باعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وتحدّياً للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة، تأكيده على رفض الأردن المطلق وإدانته الشديدة للممارسات والتصريحات الاستفزازية المتواصلة لمتطرفي الحكومة الإسرائيلية التي تكرّس الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير القانوني الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وجدّد السفير القضاة دعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة بوقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها.

تأتي هذه الإدانة في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، حيث واصلت حكومة الاحتلال خلال الأشهر الماضية التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، والاعتداءات على المدن والمخيمات الفلسطينية، إلى جانب حصار قطاع غزة والعدوان المستمر عليه.

وكان الأردن أكد في مناسبات سابقة رفضه المطلق لأي إجراءات أحادية تمس بالقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية أو تقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.