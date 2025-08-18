تحديات التمويل تعرقل تشغيل محطة شين بريف حمص وترحيل 500 طن نفايات

حمص-سانا

منذ توقف عقود التشغيل، تحولت محطة شين للنفايات إلى تحدٍ بيئي حرج في ريف حمص، ما استدعى تدخلات إسعافية وجهوداً مكثفة لإزالة 500 طن من التراكمات حتى الآن.

محطة شين تخدم بلديات شين والصويري وجبلايا والمرانة بريف حمص، من خلال تجميع النفايات اليومية المرحّلة من هذه الوحدات الإدارية في المحطة قبل نقلها إلى مطمر القصير الصحي عبر عقود تشغيل مخصصة.

ومنذ وضع المحطة في الخدمة بداية عام 2019، أسهمت في التخلص من المكبات العشوائية التي كانت تنتشر في المنطقة والبلدات المستفيدة منها، ما انعكس إيجاباً على الواقع البيئي والصحي.

ووفق تصريح لـ سانا من مدير الخدمات الفنية بحمص المهندس عماد السلومي، فقد واجهت المحطة خلال الأشهر الماضية تحدياتٍ كبيرةً نتيجة غياب عقود التشغيل منذ أيلول الماضي، ما أدى إلى تراكم النفايات داخلها.

وأضاف السلومي: إن المديرية لجأت إلى حلول إسعافية شملت فتح ساحات داخل المحطة، وترحيل جزء من النفايات باستخدام آلياتها، مدعومةً بتركس من مجلس بلدة شين، كما جرى تكليف المتعهد المشغّل لمحطتي أكراد الداسنية وتارين بالمساهمة في نقل التراكمات نحو مطمر القصير.

وأشار إلى أنه تم حتى الآن ترحيل نحو 500 طن من أصل 2000 طن متوقعة، وتتم عملية النقل باستخدام شاحنات كبيرة ضمن معايير فنية وبيئية محددة.

ورغم التحديات التمويلية، ساهمت هذه الإجراءات في تقليص الأثر البيئي السلبي، ولا سيما ما يتعلق بتلوث المياه الجوفية وانتشار الحشرات والروائح الكريهة، وأحدثت تحسناً في الواقع الجمالي للمنطقة.

وأوضح السلومي أنه تم الحصول على موافقة وزارة الإدارة المحلية والبيئة للإعلان عن مشروع تشغيل دائم لمحطة شين، بتمويل من الخطة الاثني عشرية، حيث يجري إعداد دفاتر الشروط وجداول الكميات تمهيداً للتعاقد على المشروع.