مجلس التعليم العالي يعلن دمج جامعة حلب الحرة مع جامعة حلب الأم

دمشق-سانا

أعلن مجلس التعليم العالي دمج جامعة حلب الحرة مع جامعة حلب الأم، تأكيداً عـلى وحدة المؤسسات الأكاديمية السورية، وتعزيزاً لمكانة الجامعة ودورها في خدمة الطلاب وتطوير التعليم العالي على امتداد الوطن.

وأكد المجلس في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم، دعمه لهذه الخطوة التاريخية والعمل على تسخير كل الإمكانيات المتاحة لضمان استمرار العملية التعليمية، بما يرسخ دور الجامعة كصرح علمي رائد يعكس إرادة الثورة وتطلعات الأجيال القادمة.

ولفت المجلس إلى أن جامعة حلب الحرة جسدت بهيئاتها وكوادرها كافةً روح الصمود والانتماء الوطني، ونجحت في الاستمرار برسالتها الأكاديمية وسط ظروف استثنائية، لتبقى منارة علمية تحفظ للثورة السورية أحد أعظم مكتسباتها.

كما أعرب المجلس عن شكره لجامعة حلب الحرة إدارةً وكوادر وطلاباً، على جهودهم المباركة في الحفاظ على العملية التعليمية، وتحصين مسار العلم والمعرفة في وجه التحديات العصيبة التي مرت بها خلال الثورة السورية.

وكان مجلس التعليم العالي عقد أمس اجتماعاً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، تم خلاله بحث عدد من القضايا المتعلقة بتطوير قطاع التعليم العالي وواقع المؤسسات التعليمية الحكومية والبرامج الأكاديمية، إضافةً إلى آليات القبول الجامعي وسبل تحسين جودة التعليم.