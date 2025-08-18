وزير الطاقة: تعديل برنامج تقنين الكهرباء ليصبح ساعتي وصل مقابل أربع ساعات قطع

دمشق-سانا

أكد وزير الطاقة المهندس محمد البشير أن واقع التغذية الكهربائية في سوريا سيشهد تحسناً ملموساً بدءاً من اليوم، حيث سيتم تعديل برنامج التقنين ليصبح ساعتي وصل مقابل أربع ساعات قطع في معظم المحافظات.

وأوضح الوزير في تصريح لـ سانا أن هذا التحسن يأتي نتيجة وصول كميات من الغاز الأذربيجاني عبر الأراضي التركية إلى محطات توليد الطاقة، ما ساهم في زيادة كمية الكهرباء المنتجة ورفع القدرة التشغيلية لعدد من المحطات المتوقفة أو العاملة جزئيًا خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الانخفاض النسبي في درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة ساهم في تخفيف الضغط على الشبكة، ما مكّن الوزارة من إعادة توزيع الأحمال وتحسين برامج التوزيع.

وبين وزير الطاقة أنه ستتواصل الجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار الواقع الكهربائي وتحقيق المزيد من التحسن خلال الفترة القادمة، داعياً المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمساهمة في دعم استقرار الشبكة.

وفي الـ12 من تموز الماضي وقعت سوريا وأذربيجان مذكرة تفاهم تتضمن التعاون والتنسيق في مجالات الطاقة وتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر تركيا.

وفي الثاني من آب الجاري بدأت المرحلة الأولى من مشروع ضخ الغاز من أذربيجان عبر تركيا إلى الأراضي السورية بتمويل قطري، وتتضمن توريد نحو 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، تُخصص لاستخدامها في تشغيل محطات التوليد العاملة على الغاز.