العفو الدولية: إسرائيل تتبع سياسة تجويع ممنهجة في غزة

لندن-سانا

أكدت منظمة العفو الدولية أن إسرائيل تتبع سياسة تجويع “متعمّدة” وممنهجة في قطاع غزة.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته اليوم في موقعها الرسمي على الإنترنت: بعد إجراء مقابلات مع 19 نازحاً فلسطينياً، وعنصرين من الطواقم الطبية التي تعالج أطفالاً يعانون من سوء التغذية، تبين أن “إسرائيل تنفّذ حملة تجويع متعمّدة في قطاع غزة المحتل، حيث تدمّر بشكل ممنهج الصحة والسلامة والنسيج الاجتماعي لحياة الفلسطينيين”.

وأوضحت المنظمة أن الشهادات التي جمعتها تؤكد أن “النتيجة المتعمّدة لخطط وسياسات صممتها إسرائيل ونفذتها خلال الأشهر الـ 22 الأخيرة تفرض عمداً على فلسطينيي غزة ظروفاً معيشية تؤدي إلى تدميرهم الجسدي، وهي جزء من الإبادة الجماعية الجارية التي تنفذها إسرائيل بحقهم في غزة”.

وكانت منظمة العفو اتهمت إسرائيل في نيسان الماضي بارتكاب إبادة جماعية في القطاع منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يوم أمس، من أن نحو 500 ألف شخص في غزة باتوا على حافة المجاعة، بينما يعيش باقي السكان في مستويات “طارئة” من انعدام الأمن الغذائي، في ظل استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية التي أسفرت حتى الآن عن ارتقاء 61944 شهيداً، وإصابة 155886، فضلاً عن المجاعة التي تهدد الفلسطينيين فيه جراء منع الاحتلال إدخال المواد الغذائية والإغاثية إليه.