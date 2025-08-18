الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الإثنين الـ 18 من آب 2025

دمشق:

1 – صالون الشباب الثقافي بإشراف الشاعر غدير إسماعيل، في المركز الثقافي بأبو رمانة، الساعة الـ 4 عصراً.

2 – أمسية قصصية بعنوان “رؤى وأقلام” بمشاركة مواهب أدبية شابة، وإشراف الأديب عبد الله راتب النفاخ، في المركز الثقافي بالمزة، الساعة الـ 5 مساء.

3 – حفل فني في ختام مهرجان “بوابة الشمس” بخان أسعد باشا الساعة الـ 7 مساء.

4 – عرض أفلام “ماديون، يوم الجمعة العجيبة، الأربعة المذهلون – الخطوات الصعبة، إعادتها، الشاطر، في صالة سينما سيتي، من الساعة الـ 3,30 ظهراً حتى الساعة الـ 10,15 مساءً.

حمص:

1 – ورشة مسرحية مع الأخوين ملص في المركز الثقافي بحمص قاعة المعارض، من الساعة ال10 صباحاً حتى الساعة الـ 5 عصراً، على يومين.

2 – منتدى حواري بعنوان “بناء الانسان أساس بناء الأوطان” تنظمه جمعية دوبامين للتنمية في المركز الثقافي بحمص، الساعة الـ 6 مساء.

حماة:

1 – عرض الفيلم الدرامي الكندي “السلام بالشوكولا”، يليه نقاش مفتوح حول أفكار الفيلم، ضمن حملة “أرضنا قصتنا” في مركز أفكار بلس حماة، الساعة

الـ 6 مساء.