إدارة المشاريع العملية للقطاع العام ضمن دورة تدريبية لوزارة التنمية الإدارية

دمشق-سانا

أقامت وزارة التنمية الإدارية دورةً تدريبيةً بعنوان “إدارة المشاريع العملية”، استهدفت متدربين من المديريات المركزية والفرعية، إضافة إلى مديري مكاتب المشاريع في مختلف الجهات الحكومية.

وتضمنت الدورة التي أقيمت في مبنى الوزارة بدمشق، التعريف بمفهوم إدارة المشاريع ومحدداتها ومراحلها، وأسباب نجاحها أو تعثرها، إلى جانب المهارات المطلوبة، وأسس القيادة وإدارة التغيير من منظور إدارة المشاريع العملية، إضافة إلى محاور حل المشكلات واتخاذ القرار.

وأوضح المدرب والمستشار في تطوير مهارات وكفاءات الموارد البشرية نوار العظم أن الهدف من الدورة هو تزويد العاملين، الذين تتطلب مهامهم إدارة ومتابعة المشاريع، بالمهارات والأدوات الاحترافية اللازمة للتخطيط والتنظيم والتنفيذ، ومراقبة وإغلاق المشاريع، وتحديد المخرجات، بما يحقق أهدافاً واضحة ضمن المؤسسة.

من جانبها، أكدت مديرة التخطيط وتعزيز التنافسية في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية المهندسة نبيلة نبعه أن مخرجات التدريب ستساعد المشاركين على إنجاز المشاريع المحددة بدقة في الوقت المقرر، مع تحقيق مستويات عالية من الجودة، إضافة إلى القدرة على تحديد المخاطر المحتملة وتقييمها والاستجابة لها بفعالية، بما يضمن الوصول إلى أفضل النتائج.

بدوره، أشار مدير التخطيط في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث فداء معلا، إلى أن الدورة تضمنت تطبيقات عملية لخطوات إدارة المشاريع، بدءاً من تحديد الأهداف والنطاق والمتطلبات، مروراً بإعداد الخطة الزمنية والميزانية وتوزيع المهام، وصولاً إلى مراحل التنفيذ وإدارة الموارد والفريق، ثم المراقبة والتحكم، وانتهاءً بإغلاق المشروع.

وتأتي هذه الدورة كجزء من برنامج متكامل تقوده وزارة التنمية الإدارية، ضمن مسار التحول المؤسسي، بهدف رفع كفاءة فرق العمل الحكومية، وتطوير قدراتها على إدارة المشاريع بكفاءة واحترافية، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية والاستثمار الوطني، وتعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة تحديات المستقبل.