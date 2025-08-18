الداخلية: منفذ تفجير حي الميسر بحلب صاحب سوابق ومدمن مخدرات

دمشق-سانا

أوضحت وزارة الداخلية السورية أن التحقيقات حول حادثة الانفجار الذي وقع أمس في حي الميسر بمدينة حلب، أظهرت أن الفاعل من أصحاب السوابق ومن متعاطي المخدرات.

وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا في بيان اليوم: إن التحقيقات بيّنت أن الشخص أقدم على تفجير نفسه بواسطة قنبلة كان يحملها، على خلفية خلافات شخصية مع عائلة طليقته، نافياً أن يكون الانفجار ناجماً عن حزام ناسف كما ورد في التحريات الأولية.

وكان مصدر في مديرية الأمن الداخلي بحلب قد أعلن أمس أن الانفجار أودى بحياة منفذه فقط، دون وقوع إصابات بين المدنيين، فيما باشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها لكشف الملابسات.

وحول حادثة اغتيال الشهيد الفاروق أبو بكر، ذكر البابا “أن التحقيقات لاتزال جارية وسيجري الإعلان قريباً عن خبر إلقاء القبض على المجرمين المتورطين بهذا الفعل الجبان الآثم”.