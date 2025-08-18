إعلان نتائج مسابقة “حلب مفتاح النصر” وتكريم الفائزين في احتفال ثقافي مميز

حلب-سانا

شهدت دار الكتب الوطنية في حلب مساء اليوم، احتفالاً ثقافياً تم خلاله الإعلان عن نتائج المسابقة الأدبية “حلب مفتاح النصر” وتكريم الفائزين بها، وذلك برعاية مديرية الثقافة في حلب وبالتعاون مع منظمة “ميثاق للعمل الميداني”.

جاءت المسابقة بهدف دعم المواهب الإبداعية وتشجيع الأدباء والشعراء على التعبير عن حبهم لمدينة حلب وصمودها، باعتبارها “مفتاح النصر” رمزياً وثقافياً، وأكد معاون مدير ثقافة حلب علي حاج حمود في تصريح لمراسلة سانا، أن المسابقة حققت أهدافها في اكتشاف ورعاية المواهب الأدبية، وأن القصائد الحاصلة على المراكز الأولى كانت تحمل رسائل وطنية وقوية للتأكيد على حب الوطن والدفاع عنه، مشيراً إلى أن الأعمال المتميزة المشاركة سيتم جمعها وإصدارها في كتاب بعنوان “كتاب النصر”، ليكون وثيقة أدبية تخلد روح المسابقة وإبداعات المشاركين.

بدورها عبرت المخرجة السينمائية والمسرحية غنوة حيدري، عن إعجابها الشديد بمستوى الفعالية والمواهب المشاركة، وقالت: “كانت الفعالية فرصة ثمينة للتعرّف على كوكبة من الشعراء والأدباء يمتلكون مواهب متفرّدة ومتناسقة، والقصائد المشاركة كانت لطيفة وساحرة أسرت قلوب الحضور، ومن الرائع اكتشاف مثل هذه الطاقات الإبداعية الجميلة التي تساهم بلا شك في إثراء ودعم مسيرة التطور الثقافي السوري”.

وأكدت حيدري على رمزية التكريم واعتبرته مميزاً جداً، لأنه يحمل في طياته رسالة تقدير وشكر عميقة لكل من أمتعنا وأثرانا بكلماته الصادقة والمعبّرة، والتي استطاعت أن تلامس شغاف القلوب.

وشكّل حفل إعلان النتائج وتوزيع الجوائز الذي حضره عدد من المثقفين والإعلاميين ومحبي الأدب، تأكيداً على دور الثقافة والأدب كسلاح راسخ في معركة البناء والصمود، مجسّداً فكرة أن حلب بتراثها وإبداع أبنائها، تبقى حقاً “مفتاح النصر”.