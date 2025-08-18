نكتب الخبر بدقّة ومسؤولية

الشريط الإخباري

فوز أتليتيك بلباو على إشبيلية في الدوري الإسباني

2025-08-17

مدريد-سانا

حقق أتليتيك بلباو فوزاً مثيراً على ضيفه إشبيلية بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني.

أصحاب الأرض تحصّلوا على ركلة جزاء سجلها نيكو ويليامس بنجاح في الدقيقة السادسة والثلاثين، وأضاف مروان سنادي الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بقليل، وعند الدقيقة الستين قلّص دودي لوكيباكيو النتيجة للضيوف.

وتمكن لوسيان أغومي من تعديل النتيجة لإشبيلية في الدقيقة الثانية والسبعين، قبل أن يخطف روبرت نافارو هدف فوز أصحاب الأرض في الدقيقة الحادية والثمانين.

وضمن الجولة ذاتها فاز خيتافي على مستضيفه سيلتا فيغو بهدفين دون رد.

انظر ايضاً

ثلاثية لبرشلونة في شباك مايوركا في أولى مبارياته بالدوري الإسباني

مدريد-سانا استهل برشلونة حامل اللقب موسمه في الدوري الإسباني لكرة القدم بالفوز على مايوركا بثلاثة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved