وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع وزير التجارة السعودي تعزيز التعاون الاقتصادي

الرياض-سانا

بحث وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار مع وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، سبُل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والسعودية، وتنمية الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في الرياض اليوم، على أهمية تعزيز أواصر المحبة والترابط بين البلدين، والعمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وبحث الجانبان فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الصناعة والتجارة، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات المشتركة وتنمية الاقتصادين السعودي والسوري على حد سواء.

وكان وزير الاقتصاد والصناعة وصل على رأس وفد رسمي إلى السعودية، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. وسيعقد غدًا اجتماعًا مع وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، ضمن برنامج “الطاولة المستديرة”، وذلك لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك.

ويعقب ذلك لقاءٌ مع وزير الصناعة والثروة المعدنية، على أن يختتم الوفد لقاءاته المقررة ليوم غدٍ بزيارة إلى مقر صندوق الاستثمارات العامة، ولقاء محافظ الصندوق.

وكان عُقد، في 24 تموز الفائت، المنتدى الاستثماري السوري السعودي في قصر الشعب بدمشق، بمشاركة وزراء ورجال أعمال ومستثمرين، حيث تم توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم، بقيمة 6 مليارات دولار، في خطوة نوعية نحو تأسيس شراكة استراتيجية تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.