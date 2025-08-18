وزير الطوارئ يبحث مع وفد أممي تعزيز قدرات المرأة السورية في الاستجابة الوطنية

دمشق-سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مع وفد من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، برئاسة معز دريد المدير الإقليمي للهيئة في الدول العربية، دور المرأة السورية في ظل الظروف الراهنة، مع التأكيد على مكانتها كشريك أساسي في الاستجابة الوطنية وبناء المجتمع.

كما تناول الاجتماع الذي جرى في مقر الوزارة بدمشق اليوم، أهمية تمكين المرأة وتعزيز قدراتها عبر إشراكها في مواقع صنع القرار وصياغة الإستراتيجيات، وتم استعراض أولويات الوزارة والتحديات التي تواجه مشاركة النساء في العمل الميداني، فضلاً عن سبل دعم الكوادر الوطنية من خلال التدريب والتأهيل، وتعزيز دور التطوع في المجتمعات المحلية.

وأكّد الوزير، أنّ هذا اللقاء يمثّل خطوة مهمة نحو بناء تعاون مثمر بين الوزارة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بما يضمن تمكين المرأة السورية وتعزيز دورها كشريك فاعل في جهود الاستجابة للطوارئ.