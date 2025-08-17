اجتماع أمني في درعا بهدف تعزيز الاستقرار وسيادة القانون

درعا-سانا

عقد اليوم في محافظة درعا اجتماع ضم محافظ درعا أنور الزعبي، وقائد الأمن الداخلي العميد شاهر عمران، وعدداً من القادة في قوى الأمن الداخلي، لمناقشة الواقع الأمني في المحافظة وتعزيز التنسيق مع الإدارة المحلية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية دور الأمن في بسط الاستقرار بما يسهم في تحفيز عجلة الاقتصاد وجذب الاستثمارات، مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق مع جهات الإدارة المحلية لضبط التعديات على خدمات القطاع العام من الكهرباء والمياه بما يؤمن التوزيع العادل، وضرورة معالجة مخالفات البناء لضمان تنظيم فعال، لافتاً إلى أن تطبيق القانون يجب أن يكون أولاً على موظفي الدولة قبل المواطنين.

من جانبه أكد العميد عمران أن عمل قوى الأمن يُعدّ تكاملياً مع بقية المؤسسات، مبيناً أن المؤسسة الأمنية أسهمت في إرساء واقع مستقر، رغم التحديات التي ما تزال قائمة وتعمل على تجاوزها.

وأوضح أن قوى الأمن تعمل على تقديم صورة تعزز مهابة القانون في وجه كل من تسوّل له نفسه تجاوز القانون، وتزرع في الوقت ذاته الثقة والطمأنينة لدى المواطنين من خلال الانضباط وحسن السلوك، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالتسلسل القانوني في تنفيذ الإجراءات الأمنية.