آرسنال يفوز على  مانشستر يونايتد في افتتاح مشواره بالدوري الإنكليزي

لندن-سانا

عاد فريق آرسنال من ميدان منافسه مانشستر يونايتد اليوم بالفوز بهدف دون رد، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد الإيطالي ريكاردو كالافيوري في الدقيقة 13 .

وفي مباراة ثانية صمن المرحلة الأولى، اكتفى تشلسي بالتعادل مع ضيفه كريستال بالاس سلباً، فيما حقق نوتينغهام فورست بداية جيدة بفوزه على ضيفه برينتفورد 3-1.

وشهدت المرحلة الأولى من الدوري الإنكليزي أمس فوز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون بأربعة أهداف دون رد وتوتنهام هوتسبير على بيرنلي بثلاثة أهداف دون مقابل، وبالنتيجة ذاتها تغلب ساندرلاند على ويست هام وكانت هذه المرحلة انطلقت أمس الأول بمباراة ليفربول وبورنموث فاز فيها الأول 4/2.