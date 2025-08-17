مخبز العدوي يعود للإنتاج بطاقة 12 طناً يومياً

دمشق-سانا

أنهت الكوادر الفنية في المؤسسة السورية للمخابز، إعادة تأهيل مخبز العدوي، ليعود للخدمة مجدداً، بطاقة إنتاجية تصل إلى 12 طناً من الطحين يومياً، لتلبية احتياجات المواطنين في منطقة العدوي ومحيطها بدمشق.

وأوضح مدير المخبز سامر القش، في تصريح لمندوب سانا، أن أعمال التأهيل شملت تحديثاً كاملاً للبنية التحتية الفنية والتقنية للمخبز، من خلال تركيب خطوط إنتاج حديثة ومعتمدة وفق أعلى المعايير، ما ساهم في رفع الطاقة الإنتاجية، وتحسين ظروف العمل داخل المخبز، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في تقليل نسب الهدر في المواد الأساسية، كالدقيق والمحروقات، من خلال أنظمة تشغيل أكثر كفاءة.

وأشار سامر إلى أن المخبز يبدأ عملية العجن منذ الساعة الخامسة صباحاً وبطاقة إنتاجية تصل إلى 12 طناً بما يقارب 12 ألف ربطة يومياً، مع حرص إدارة المخبز على إنتاج الخبز، وفق جودة عالية تلقى استحسان المواطنين.

يُذكر أن مشروع إعادة تأهيل المخابز العامة يأتي ضمن إطار دعم الحكومة لتطوير الصناعات الغذائية الأساسية، وتأمين مادة الخبز بشكل مستقر وجودة محسّنة للمواطنين في مختلف المناطق.