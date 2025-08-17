مصرع 351 شخصاً جراء الفيضانات شمال باكستان

إسلام أباد-سانا

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت شمال باكستان منذ يوم الجمعة الماضي إلى 351 قتيلاً.

ونقلت قناة “جيو نيوز” المحلية عن السلطات الباكستانية قولها: “إن 351 شخصاً لقوا مصرعهم جراء الفيضانات بينهم 328 في ولاية خيبر بختونخوا المتاخمة لأفغانستان وهي الأكثر تضرراً، و12 في إقليم غلغت بلتستان و11 في منطقة آزاد كشمير، مرجحة ارتفاع عدد الضحايا.

وألحقت الفيضانات أضراراً جسيمةً بالمنازل في مناطق بونر وسوات ومانسيهرا وباجور وباتاغرام، وأعلنت السلطات الباكستانية مناطق في ولاية خيبر بختونخوا مناطق كوارث.

وتوقعت الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الغزيرة شمال البلاد حتى الـ 21 من آب الجاري.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء الأمطار الموسمية التي هطلت منذ أواخر حزيران الماضي إلى 631 شخصاً.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مصرع 320 شخصاً جراء الفيضانات.