وزارة التربية والتعليم السورية تطلق مبادرة “أعيدوا لي مدرستي”

دمشق-سانا

أطلقت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم، المبادرة الوطنية “أعيدوا لي مدرستي” للتأكيد على حق التعليم للأطفال، بحضور عدد من الوزراء وممثلي المنظمات المحلية والدولية، وذلك في فندق الشام بدمشق.

وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على واقع البنية التحتية للأبنية المدرسية في جميع المحافظات، إضافة إلى مناقشة خطط الترميم التي تحتاجها لإعادة التأهيل والبناء، لاستيعاب جميع الطلاب المتسربين من المدارس والعائدين من الخارج ومن مخيمات التهجير.

التعليم حق أصيل لكل طفل

ولفت وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو خلال كلمة إلى أن المادة 22 من الإعلان الدستوري بعد التحرير، أكدت أن التعليم حق أصيل لكل طفل، وهذا الحق ليس خياراً، بل هو واجب تتحمل وزارة التربية والتعليم مسؤولية ترجمته إلى واقع ملموس، وضمانة لكل طفل على كامل الجغرافيا السورية.

وأوضح الوزير تركو أن الوزارة وضعت خطة طارئة، وأخرى إستراتيجية، لمواجهة تحديات صعبة وقاسية في القطاع التعليمي لتأمين حق التعليم، مبيناً أن عدد الطلاب داخل المنظومة يبلغ نحو 4.2 ملايين، فيما يقف 2.4 مليون خارجها، مع الاستعداد لاحتضان 1.5 مليون طالب عائد إلى الوطن.

وكشف الوزير تركو أن عدد المدارس في سوريا يبلغ 19,365 مدرسة، منها 7,215 بحاجة لإعادة بناء أو ترميم، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس معاناة الأطفال وتطلّعهم لحقهم في التعليم.

وأكد الوزير تركو أن المدرسة بيت ثانٍ يصنع الأمل ويغرس قيم الانتماء، معتبراً مبادرة “أعيدوا لي مدرستي” تجسيداً عملياً لحق التعليم، موجهاً الشكر لكل من أسهم ويسهم في إعادة إعمار المدارس ودعم مستقبل الطلاب.

تسهيلات ودعم لإعادة تأهيل المدارس

من جانبه، أشار وزير المالية الدكتور محمد يُسر برنية إلى استعداد الوزارة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لدعم وزارة التربية في ترميم المدارس، مبرزاً أهمية هذا القطاع في إطار إصلاح الأجور وزيادات المعلمين، لافتاً إلى تفعيل الشراكة مع المجتمع المحلي عبر إعفاءات ضريبية لتحفيز المبادرات المجتمعية الهادفة لإعادة تأهيل المدارس.

وأضاف برنية: إن وجود هذا العدد من الأطفال خارج العملية التعليمية رقم مقلق، ما يستدعي تضافر الجهود لضمان استعادة حق التعليم واستقرار العملية التربوية، مؤكداً التزام الوزارة بمواصلة دعم إعادة بناء المدارس وتأهيلها، بما يضمن استدامة التعليم وبيئة ملائمة للتعلم.

وفي السياق ذاته، أوضح وزير الأوقاف الدكتور محمد أبو الخير شكري أن النظام البائد خلف وراءه أكثر من 7000 مدرسة مدمرة، إضافة إلى أكثر من 2000 مسجد متضرر، مبيناً أن هذا التحدي يأتي في إطار مسيرة إعادة بناء الإنسان والمجتمع من جديد، حيث يعكس ذلك إرادة السوريين المستمرة في استعادة عافية وطنهم وإعادة بناء بنية التعليم.

ولفت المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو” الدكتور سالم بن محمد المالك إلى أن المبادرة التي أطلقتها وزارة التربية في سوريا تعبر عن حق كل طفل سوري في التعلم وبناء مستقبل أفضل، وذلك في ظل جهود الحكومة السورية التي تعمل على إصلاح الجراح الوطنية، ودعم منظومة التعليم لاستعادة نشاط المدارس.

إعادة افتتاح المدارس انتصار وطني

كما أكد رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم أن إعادة افتتاح المدارس وترميم ما دُمر هو انتصار حقيقي، يعكس الجهد الوطني والتشاركي المبذول، وأن عملية إعادة بناء الإنسان وتعزيز قطاع التعليم مسؤولية وطنية كبرى، تتطلب تضافر كل الجهود لتحقيق النهوض والتقدم.

وأشار رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، المهندس عامر العلي إلى أن الاستثمار الحقيقي في المستقبل يبدأ من خلال التعليم والطلاب، مؤكداً أن إعادة بناء المدارس وترميمها هو أمر ضروري لضمان بناء مستقبل سوريا وتعزيز حضور العلم كركيزة أساسية لانطلاق التطوير والتنمية.

وقدّم مدير الأبنية المدرسية في وزارة التربية، المهندس محمد الحنون، عرضاً حول واقع قطاع التعليم والتحديات التي يواجهها، موضحاً أعداد المدارس المحتاجة للترميم على مستوى المحافظات، كما استعرض الهوية البصرية الجديدة للمدارس، بما ينسجم مع الهوية الوطنية، ويعكس روح التحدي والأمل في إعادة بناء الوطن عبر قطاع التعليم.

حضر إطلاق المبادرة ممثلو المنظمات الدولية والمحلية، ومديرو التربية والتعليم بالمحافظات، ومديرو الإدارة المركزية بالوزارة.